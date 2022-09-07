«Поддерживаю ребят из Снежногорска»: Рожков — о шутке в КВН над Соловьевым

Как отметил Андрей Рожков, из эфира, конечно, шутку вырезали, ведь юмор такого рода все же неприемлем для КВН.

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Напомним, что на сцену в «Сборной Снежногорска» вышел один из участников в костюме с неприличным знаком в виде среднего пальца и высмеял Соловьева, который негативно отзывался о Екатеринбурге и его жителях. В эфире по телевидению данную шутку вырезали.