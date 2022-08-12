«Поддался западной пропаганде»: Михалков ответил Галкину, заявившему о слежке за ним

По словам Михалкова, все происходит по одному лекалу. Сбежавшие удивляются вниманию властей к их персоне либо выдумывают и раздувают это самое внимание.

«Очевидно, кто-то из медийных не очень смыслит в происходящем и поддался западной пропаганде, а кто-то, что еще хуже, сидит на капитале», — подытожил режиссер.

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Ранее на одном из своих выступлений Максим Галкин заявил, что за ним следят из России. «Я начал изучать латышский язык, потому что русские теперь внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские. Они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — говорил, в частности, Галкин.