Подчеркнула ножки: Нетребко в коротком платье свободного кроя и сверкающей чалме вышла на променад в Израиле

Анна Нетребко является известной оперной исполнительницей. Она объездила множество стран с гастролями. Артистка не скрывает, что в этом году многие отказались с ней работать из-за ситуации в мире. Она уже летом вернулась на сцену в Европу. Певица давала концерты в Италии, Германии, Венгрии.
Недавно Анна отметила 51-летие в Вене, где живет в просторной квартире. Она провела время с сыном Тьяго. А на днях артистка приехала в Израиль. Она оказалась в Тель-Авиве, а потом в Иерусалиме. Певица успела щегольнуть в платье макси и платке. К ней приехал муж Юсиф Эйвазов, который вернулся с гастролей.
Пока Анна наслаждается отдыхом. Она много гуляет и делится кадрами с побережья. Певица посещает местные кафе и рестораны. На новых кадрах она отметилась в платье свободного кроя. Наряд позволил сделать акцент на стройных ногах. Образ дополняли чалма с блестящими пайетками и сумка-шоппер. Она скрыла изъян фигуры.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие отметили, что оперная дива постройнела. Другие были в восторге от ее наряда.
«Вам так идет! Просто попадание в образ», «Аннушка, вы царица», «Ножки такие стройные! Похудели, похорошели», «Какое платье! Прям помолодели», — стали писать подписчики.
Напомним, что накануне в Израиль также улетела Алла Пугачева с детьми: Лизой и Гарри.