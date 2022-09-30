Подчеркнула ножки: Нетребко в коротком платье свободного кроя и сверкающей чалме вышла на променад в Израиле

Пока Анна наслаждается отдыхом. Она много гуляет и делится кадрами с побережья. Певица посещает местные кафе и рестораны. На новых кадрах она отметилась в платье свободного кроя. Наряд позволил сделать акцент на стройных ногах. Образ дополняли чалма с блестящими пайетками и сумка-шоппер. Она скрыла изъян фигуры.

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