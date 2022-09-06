Подчеркнула достоинства: Топурия в струящихся брюках палаццо и корсете цвета фуксии отметилась на вечеринке

Топурия обычно проводит свободное время с семьей. Однако недавно она решила развеяться с подругами. Певица отправилась в ресторан в столице.

Она решила развеяться в компании знакомых. Артистка облачилась в черные брюки палаццо и атласный корсет цвета фуксии. Она подчеркнула достоинства фигуры.

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