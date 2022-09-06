Подчеркнула достоинства: Топурия в струящихся брюках палаццо и корсете цвета фуксии отметилась на вечеринке

Кети Топурия является известной певицей. Она не скрывает, что прославилась, когда стала солисткой группы «А’Студио». Артистка обладает запоминающимся вокалом и эффектной внешностью. Она признавалась, что в свое время похудела, а также стала сотрудничать с дизайнерами. Теперь ее образы каждый раз восхищают публику.
В этом году Кети успевала давать концерты, а также отдохнула на Капри с семьей. Певица счастлива в браке с Львом Деньговым. Они воспитывают годовалого сына Льва. От первого брака у артистки подрастает дочка Оливия. Недавно артистка отвел свою старшую наследницу в школу. Тогда она продемонстрировала элегантный кэжуал лук.
Топурия обычно проводит свободное время с семьей. Однако недавно она решила развеяться с подругами. Певица отправилась в ресторан в столице.
Она решила развеяться в компании знакомых. Артистка облачилась в черные брюки палаццо и атласный корсет цвета фуксии. Она подчеркнула достоинства фигуры.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие осыпали комплиментами певицу. «Какие все красивые!», «Певица просто роскошная!», «Какая она хорошенькая», «Какая классная! Ох, этот корсет сделал талию осиной», «Лучок просто бесподобный», «Наряд притягивает взгляды», — прокомментировали кадры пользователи Сети.