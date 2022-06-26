Подчеркнула большой живот: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» в нюдовом платье предстала с мамой и мужем

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2», 35-летняя Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Она ждет ребенка от своего избранника Мондезира.

Вместе с будущими родителями к пополнению в семействе готовится и мама Юлии Ефременковой. Женщине на днях исполнилось 77 лет. Юлия Ефременкова и Мондезир устроили для нее праздник, пригласив в ресторан на семейный ужин.

Снимком, на котором они втроем запечатлены за уютным столиком, Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге. Для ужина она облачилась в платье нюдового оттенка, подчеркнувшее ее животик.