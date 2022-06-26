Подчеркнула большой живот: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» в нюдовом платье предстала с мамой и мужем

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2», 35-летняя Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Она ждет ребенка от своего избранника Мондезира.
Вместе с будущими родителями к пополнению в семействе готовится и мама Юлии Ефременковой. Женщине на днях исполнилось 77 лет. Юлия Ефременкова и Мондезир устроили для нее праздник, пригласив в ресторан на семейный ужин.
Снимком, на котором они втроем запечатлены за уютным столиком, Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге. Для ужина она облачилась в платье нюдового оттенка, подчеркнувшее ее животик.
Юлия Ефременкова с Мондезиром и мамой. Фото: соцсети
Юлия Ефременкова трогательно поздравила маму с днем рождения, пожелав ей еще долгих лет жизни и отметив, что ее родительница очень жертвенный человек.
«Сейчас, когда я нахожусь в положении и тоже скоро стану мамой, я еще больше понимаю, насколько мне с тобою повезло. Наверное, я не буду мамой по призванию и никогда не стану такой замечательной мамой, как ты. Я редко встречала женщин, которые бы так любили своих детей безусловной любовью и готовы были бы положить всю свою жизнь к ногам своего ребенка, всю себя посвятить ему», - написала Юлия Ефременкова под фото.
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