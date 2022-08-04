Подчеркивает фигуру: Каролина Севастьянова поддержала тренд на пейсли, нарядившись в топ с завязками и мини-шорты

Каролина Севастьянова продолжает отдыхать в Монако. Олимпийская чемпионка не торопится в Москву и признается, что совсем не устала на Лазурном берегу.

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Там Севастьянова любит быть в центре внимания. Помогают ей в этом не только природная красота, но и стильные наряды, которые красотка тщательно выбирает. На этот раз она облачилась в летний комплект, состоящий из блузки и мини-шорт с модным принтом «турецкий огурец», или пейсли.

Тренд на пейсли возник очень давно, но с новой силой зазвучал в прошлом сезоне. Сейчас он по-прежнему актуален, и многие звездные модницы рьяно гоняются за ним.