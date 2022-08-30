«Подбуханный» Кабанов сделал очередное признание о Казановой: изменила и сама рассказала об этом

Алексей Кабанов недавно рассказал, почему она расстался со звездой «Фабрики звезд» Сати Казановой.

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По словам музыканта, в этом была виновата некая «репутация» артистки, без подробностей, что именно это означает.

Ну а теперь после порции горячительного Алексей Кабанов вышел в эфир в своих соцсетях и рассказал публике, что на самом деле Сати Казанова изменила ему, о чем честно призналась певцу. Парень не снес обиды на девушку.