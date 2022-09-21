«Подбери губу! Подавишься ждать!»: Гузеева припечатала подписчицу, возмутившуюся ее отдыхом в Италии

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась в микроблоге архивным снимком, на котором она запечатлена во время зимнего отдыха в Италии.
Лариса Гузеева наслаждалась отдыхом в одном из кафе Венеции и решила поделиться приятным моментом со своей аудиторией. Снимок Лариса Гузеева сопроводила размышлениями о жизни.
«Жизнь — это впечатления. Смысл жизни — накопить и запомнить любимых, любимое. Я так думаю. Всем покоя, терпения и не терять человеческого облика. Жизнь сложная, память вечная», — написала под фото телеведущая.
Не все подписчики поспешили порадоваться за отдыхавшую в Европе Ларису Гузееву. Некоторые начали злорадствовать на предмет того, что та поездка вполне может стать финальной в жизни знаменитости.
Лариса Гузеева на отдыхе в Венеции. Фото: соцсети
Острая на язык Лариса Гузеева моментально отреагировала на злобные комментарии в свой адрес.
«Подбери губу! Подавишься ждать!» — ответила 63-летняя телезвезда.
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Напомним, сейчас Лариса Гузеева находится дома, в Москве. Она трудится на Первом канале и ведет популярное шоу «Голос 60+».