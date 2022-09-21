«Подбери губу! Подавишься ждать!»: Гузеева припечатала подписчицу, возмутившуюся ее отдыхом в Италии

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась в микроблоге архивным снимком, на котором она запечатлена во время зимнего отдыха в Италии.

Лариса Гузеева наслаждалась отдыхом в одном из кафе Венеции и решила поделиться приятным моментом со своей аудиторией. Снимок Лариса Гузеева сопроводила размышлениями о жизни.