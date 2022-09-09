«Подарок самой себе»: Алена Водонаева собралась сама жить в квартире, которую купила коту

Осенью 2021 года прошла забавная новость, что телезвезда Алена Водонаева покупает своему коту Эскобару квартиру в московских Хамовниках, да еще в ипотеку.

Якобы у сына модели обострилась аллергия, и домашнего питомца пришлось отселить. Поближе к салону красоты Алены с перспективой, что иногда хозяйка хвостатого тоже будет там ночевать.

Спустя год Водонаева рассказала о судьбе той квартиры. 40-летняя звезда поведала журналистам, что сделала в жилище необычный ремонт.

«У меня ведьмина квартира: темная, готическая, там очень много дерева, камня. Я мечтала о квартире в Хамовниках. Для меня это такой подарок самой себе, личное достижение, - цитирует Алену издание MK.ru. - Изначально квартира предназначалась для того, чтобы отселить туда кота. Но коту я сказала: «Знаешь, Эскобар, я так устала покупать ее, что она все-таки моя, а не твоя». «Это было действительно непросто. Сначала выбрала одну квартиру. Я подумала: «Идеальная цена, не очень дорого для Хамовников — беру!» Покупала у бабульки, и она промурыжила меня месяц. Причем мы заплатили уже риелтору, начали готовить документы, процесс пошел, и тут она сообщила, что передумала продавать. Ну, такое бывает... После этого я очень сильно расстроилась, посмотрела еще квартир пять-шесть до того, как увидела уже свою будущую квартиру. Стоила она уже в два раза дороже, если не в три. В общем, недешево обошлась».

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