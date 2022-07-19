«Подарок для внука»: Жигалова объяснила, почему Лепс решил выкупить права на песни Шатунова

Как заметила Жигалова, в последнее время занервничал продюсер Андрей Разин. «Он заявил, что песни из репертуара «Ласкового мая» передаст Дане Милохину. Представляете. Милохин будет распевать хиты. Милохин сказал, что лучше Шатунова будет их петь. Даня, ты посмотрел мой фильм «Покидая «Ласковый май» на Ютубе. Ты на все готов, что так любят Андрей Разин и Сергей Кузнецов», - заявила Алена Жигалова.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его здоровье серьезно подорвали суды за творческое наследие «Ласкового мая» с Андреем Разиным.