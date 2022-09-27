Подарку не рада: адвокат Федосеевой-Шукшиной – о переезде актрисы в дом престарелых

Однако, адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник сайту «Пятый канал» рассказала, что на самом деле происходит в семье звезды. Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина в Москве, живет в собственной квартире и ни о каком переезде в дом престарелых не помышляет. На самом деле, мол, это глупые сплетни, которые слышать ей очень обидно.

«Лидия Николаевна всем желает здоровья и с присущим ей чувством юмора заявляет, что, во-первых, здравствуйте, родственник нашелся! Во-вторых, пускай он (Бари Алибасов-младший — прим. ред.) занимается обустройством собственного папеньки и маменьки, а Лидия Николаевна вместо таких вопросов, может быть, займется более интересными — вплоть до заключения нового брака», - прокомментировала адвокат.