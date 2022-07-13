Под звездным небом: Бузова вышла ночью на улицу и скинула одежду, блеснув фигурой во всей красе

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно строит карьеру. И хоть проект «Дом-2» блондинка покинула, она ведет новые шоу и передачи.

Артистка привыкла быть в центре внимания. Она не скрывает, что порой носит пикантные наряды и появляется на публике в полуголом виде, чтобы привлечь внимание.