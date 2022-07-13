Под звездным небом: Бузова вышла ночью на улицу и скинула одежду, блеснув фигурой во всей красе

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно строит карьеру. И хоть проект «Дом-2» блондинка покинула, она ведет новые шоу и передачи.
Артистка привыкла быть в центре внимания. Она не скрывает, что порой носит пикантные наряды и появляется на публике в полуголом виде, чтобы привлечь внимание.
Ольга уже несколько недель находится в Африке. Она не скрывает, что взяла с собой множество нарядов. Однако все чаще телеведущая делится кадрами, на которых щеголяет в шортах или позирует в одном полотенце. Поклонники подозревают, что она делает это ради таинственного возлюбленного.
На этот раз Бузова решила отправиться на улицу, когда стемнело. Она была в халате, но скинула одежду и стала демонстрировать изгибы фигуры в блеклом свете звезд.
«Очень важно развивать в себе воображение! Именно оно является отражением того, что мы притягиваем в свою жизнь», – написала звезда.
И Бузовой удалось взбудоражить фанатов. Они стали активно обсуждать пикантное видео. Некоторые предположили, что на кадрах запечатлена не она.
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«Нежно, красиво, женственно», «Нет ничего, абсолютно голышом», «Красотка», «Очень красиво», «Да это не вы», «И для кого такие кадры?», «Купальник на тебе», — стали писать подписчики.