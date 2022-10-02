Под темными очками слезы спрятал? Директор Бориса Моисеева появился на прощании с ним после скандала

На Троекуровском кладбище столицы в это воскресенье, 2 октября, похоронили известного певца и балетмейстера Бориса Моисеева.

На прощание с артистом пришли его многочисленные поклонники и друзья, звезды российского шоу-бизнеса.

Появился на церемонии и человек, которого называли самым близким другом ныне покойного Бориса Моисеева, его арт-директор Сергей Горох. Он был замечен стоящим рядом с певицей Надеждой Бабкиной.

На лицах обоих застыло скорбное выражение, уголки губ опущены. Судя по всему, Сергей Горох спрятал слезы под темными очками.