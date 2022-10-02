Под темными очками слезы спрятал? Директор Бориса Моисеева появился на прощании с ним после скандала

На Троекуровском кладбище столицы в это воскресенье, 2 октября, похоронили известного певца и балетмейстера Бориса Моисеева.
На прощание с артистом пришли его многочисленные поклонники и друзья, звезды российского шоу-бизнеса.
Появился на церемонии и человек, которого называли самым близким другом ныне покойного Бориса Моисеева, его арт-директор Сергей Горох. Он был замечен стоящим рядом с певицей Надеждой Бабкиной.
На лицах обоих застыло скорбное выражение, уголки губ опущены. Судя по всему, Сергей Горох спрятал слезы под темными очками.
Похороны Бориса Моисеева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Стоит отметить, что сразу после смерти Бориса Моисеева разразился скандал. Брат покойного артиста, который живет в Канаде, утверждал, что Сергей Горох не сразу сообщил ему и общественности о смерти Бориса Моисеева. Родственник подозревал арт-директора Моисеева в умышленном затягивании ситуации и корысти.
За Сергея Гороха вступились многих известные люди, заявив, что тот был единственным человеком, оказавшимся рядом с Борисом Моисеевым, когда он тяжело заболел.
К слову, брата Бориса Моисеева на прощании с ним с не было.
Прощание с Борисом Моисеевым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
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Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября, ему было 68 лет.