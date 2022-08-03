«Под столом истерзанный матрас»: Шахназаров рассказал, что находится в лондонской квартире Гребенщикова

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» рассказал, что находится в квартире музыканта Бориса Гребенщикова в Лондоне.
«Недавно была фотография Гребенщикова размещена в соцсетях из лондонской квартиры. Стоит бухло, портвейн, горят свечи. Он сидит с бородой засаленной. Шпротина у него во рту, мандавошка выпрыгивает. Видно, что на всем экономят. И под столом истерзанный матрас. Я думаю, что это матрас Шендеровича*. Он, думаю, приезжает в Лондон».
Как отметил Шахназаров, в свое время писатель Виктор Шендерович* «совершил соитие с матрасом». «Видеокамеры, которые были поставлены товарищами из органов, все засняли», – заявил Шахназаров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Виктор Шендерович* - журналист и телеведущий. Более известный как «матрас». Он сроднился с данным прозвищем еще в 2010 году, когда главным обсуждением новостных колонок и шоу стал инцидент, получивший название «Мумугейт».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.