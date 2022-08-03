«Под столом истерзанный матрас»: Шахназаров рассказал, что находится в лондонской квартире Гребенщикова

Как отметил Шахназаров, в свое время писатель Виктор Шендерович* «совершил соитие с матрасом». «Видеокамеры, которые были поставлены товарищами из органов, все засняли», – заявил Шахназаров.

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Напомним, что Виктор Шендерович* - журналист и телеведущий. Более известный как «матрас». Он сроднился с данным прозвищем еще в 2010 году, когда главным обсуждением новостных колонок и шоу стал инцидент, получивший название «Мумугейт».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.