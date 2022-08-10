Под псевдонимом: сколько денег Иван Ургант берет за корпоратив

Ведущий Первого канала Иван Ургант — личность очень популярная в России. И пригласить его на праздник -— стоит огромных денег. Поклонники обожают его за юмор высокого класса. Ведь Ургант способен раскачать любой корпоратив.

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Еще на заре своей карьеры Иван проводил корпоративы в ночных клубах Санкт-Петербурга под псевдонимом Жан-Мишель.

Сегодня праздник с участием Урганта, по данным сайта proconcert.ru, обойдется заказчикам в солидную сумму — 230 тысяч долларов. В рублях это почти 14 миллионов!