Под открытым небом: раздвинув ноги, Бузова в нижнем белье оседлала матрас на фоне сарайки

Ольга Бузова во время своего вояжа по Краснодарскому краю сочетает приятное с полезным – вечером дает концерты, а с утра отдыхает, загорает, купается. Посетив любимый банный комплекс, теледива сделала море контента, которым теперь делится в Сети.
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На новом фото, которым поделилась Бузова, она в комплекте нижнего белья расположилась на матрасе под открытым небом. Раздвинув ноги и имитируя поездку верхом, звезда позировала на фоне деревянной сарайки, с любопытством вопрошая, как поклонникам ее новое фото.
«Девочка ураган! Столько энергии и столько проделанной работы!», «У тебя, Оля, что-то с левым коленом, распухло!», «Красотка!», «Шикарная, Оль», «Молодец, Оля! Отдыхать тоже надо», - пишут люди в комментариях.
Ольга Бузова. Фото: соцсети