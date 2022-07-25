«Под наблюдением молодого любовника»: Асмус вместе с травмой ноги рассекретила личную жизнь

Актриса Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на новую травму. Ее она получила прямо на сцене, и почти две недели была в гипсе.

«Есть у меня такая особенность – раз в год получать травму на ноге. В этот раз надрыв боковой связки колена (и это уже оперированое). Произошло это еще 2 недели назад на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» - рассказала звезда.

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Носить бандаж на колене после операции нужно было месяц, но Асмус не могла себе такое позволит – обязательства на разных проектах требовали иного. И она рассказала, что помогает справляться с новыми обстоятельствами ей вторая половинка.