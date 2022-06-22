«Под капельницы лег!»: друг Пьера Нарцисса раскрыл факты, где певец провел последние дни

22 июня стало известно о смерти Пьера Нарцисса. Близкий друг ныне покойного «фабриканта» комик Николай Лукинский раскрыл факты о том, где свои последние дни провел артист. Он лежал в больнице и жаловался на самочувствие.

«Еще пять дней назад мы списывались, он уже был в больнице. Под капельницы лег! Оздоровительная капельница, я думал. Говорил, что плохо себя чувствует. А у нас с ним бой должен был быть. Никто даже не предполагал, что все вот так закончится. Я расплакался, прослезился, честно скажу. Такой добрый-добрый-добрый! Золотой просто человек. Ужас!» — заявил Николай Лукинский в беседе с Teleprogramma.pro.

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