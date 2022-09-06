Под капельницей: где на самом деле находится молодая жена Петросяна

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обеспокоила своих поклонников. Девушка выложила фото, где она лежит под капельницей.

Оказалось, что с Брухуновой глобально все в порядке, она просто восстанавливает организм в одном из санаториев в Ессентуках.

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«Я очень давно хотела здесь побывать. Года два я планировала попасть в это место. К сожалению, срок пребывания достаточно ограничен — только неделя. Но я рада и этому», — рассказала она в соцсетях.

Летом Брухунова и Петросян отдыхали в Турции. Татьяна тогда писала в соцсетях, что в России не может найти подходящее место для отпуска.