Почтового адреса у владений нет: замок Галкина в деревне Грязь оказался «призраком»

Если кто-то захочет написать письмо Алле Пугачевой, то надо указывать: 143031, Московская область, Одинцовский район, деревня Грязь, Пугачевой А.Б. Ни улицы, ни номера дома здесь попросту не имеется. То есть по факту замок есть, а по документам его как бы не существует.

Также выяснилось, что всего во владении Максима Галкина вместе с замком 16 земельных участков общей площадью 21,2 тысячи квадратных метров. Это 212 соток земли. Самый маленький земельный объект — всего 102 «квадрата», самый большой — 2500, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев назад покинули Россию. В родной стране раньше осени Примадонна не появится.