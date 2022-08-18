«Почти все видно снизу»: Нюша чуть не засветила лишнее в откровенном купальнике

Певица Нюша (Анна Шурочкина) во второй раз стала мамой всего восемь месяцев назад, однако уже полностью восстановила фигуру после родов. Звезда лишний раз доказала это, опубликовав в соцсети пикантное видео.

В ролике Нюша позировала, надев дерзкий купальник с анималистичным принтом и черные босоножки на шпильках.

Она эффектно присела на круглый стол и взяла в руку бокал с напитком.