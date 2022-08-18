«Почти все видно снизу»: Нюша чуть не засветила лишнее в откровенном купальнике

Певица Нюша (Анна Шурочкина) во второй раз стала мамой всего восемь месяцев назад, однако уже полностью восстановила фигуру после родов. Звезда лишний раз доказала это, опубликовав в соцсети пикантное видео.
В ролике Нюша позировала, надев дерзкий купальник с анималистичным принтом и черные босоножки на шпильках.
Она эффектно присела на круглый стол и взяла в руку бокал с напитком.
«Новый уровень чувствования тела. Новый уровень восприятия мира. Праздную», — написала артистка.
Пользователи отреагировали на кадры неоднозначно.
«Купальник слишком откровенный. Как в таком на пляж можно ходить? Почти все видно снизу»; «Вот это формы! Браво»; «Сколько трудов вложено в фигуру. Просто умница»; «Зачем так натягивать трусы? Жесть», — высказались они.