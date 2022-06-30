Почти полмиллиона: сбежавшая Лобода пожаловалась на серьезную потерю

Светлана Лобода сбежала из страны на фоне мировых событий. Артистка, сделавшая себе имя и состояние в России, теперь заняла противоположную позицию и не раз высказывалась негативно.

Накануне у себя в микроблоге, который запрещен сегодня в нашей стране, Лобода пожаловалась, что понесла большие потери. Они исчисляются сотнями тысяч, от звезды уходят подписчики.

«С 24 февраля отписалось 400 тысяч человек из 14 миллионов подписчиков», — пожаловалась артистка.

Почти полмиллиона фолловеров — весьма ощутимая потеря. Алгоритмы системы при массовом исходе подписчиков из аккаунта могут узреть подозрительную активность и заблокировать аккаунт. Кроме того, количество поклонников в Сети влияет на рекламные контракты, а это, судя по всему, остался единственный заработок для Лободы, лишившейся съемок и концертов.