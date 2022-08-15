Почти френч, но интереснее: Клава Кока похвасталась новым маникюром со всполохами

Певица Клава Кока известна своей приверженностью следовать современным трендам. Артистка всегда одевается по последней моде и даже макияж с маникюром у нее – на гребне актуальной волны.

Почти все лето Клава Кока предпочитала маникюр ярких неоновых оттенков, крася ногти на правой и левой руках в разные тона, как сейчас делают модницы. Однако в августе звезда устала от такой сочности и выбрала более утонченный вариант.