Почти 50 лет неровно дышит: новый фаворит Пугачевой рассказал, при каких обстоятельствах воспылал любовью к певице

У Аллы Пугачевой новый фаворит, подозревают в кулуарах. Потому что Примадонна первым делом отправилась к нему на встречу, когда вернулась после полугодового отсутствия в России. Это – 53-летний кутюрье, стилист Игорь Гуляев, давний друг звезды.

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На днях Гуляев подогрел слухи о связи с Пугачевой, признавшись ей на весь Интернет в любви. И рассказал, при каких обстоятельствах воспылал чувствами к Примадонне.