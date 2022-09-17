Почти 50 лет неровно дышит: новый фаворит Пугачевой рассказал, при каких обстоятельствах воспылал любовью к певице

У Аллы Пугачевой новый фаворит, подозревают в кулуарах. Потому что Примадонна первым делом отправилась к нему на встречу, когда вернулась после полугодового отсутствия в России. Это – 53-летний кутюрье, стилист Игорь Гуляев, давний друг звезды.
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На днях Гуляев подогрел слухи о связи с Пугачевой, признавшись ей на весь Интернет в любви. И рассказал, при каких обстоятельствах воспылал чувствами к Примадонне.
Алла Пугачева и Игорь Гуляев. Фото: соцсети
«Я влюбился в нее в пять своих лет, увидев ее на экране телевизора с песней «Посидим, поохаем». Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая и желающая нашей стране процветания», - высказался Гуляев.
Получается, почти полвека мужчина неровно дышит к певице. Что ж, сейчас у него появился реальный шанс стать шестым мужем Примадонны – Максим Галкин* едва ли вернется в Россию в ближайшее время, а детям нужен отец не на расстоянии, а дома, в семье.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента