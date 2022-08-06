«Почти 20 лет ты сидишь на трухлявом бревне»: Миро подняла на смех Бородину

Лена Миро раскритиковала Ксению Бородину, которая активно стала раздавать советы подписчицам. Блогерша отметила, что ведущая «Дома-2» сама не нашла счастье в личной жизни, поэтому не может учить этому других.

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«Почти 20 лет ты сидишь на трухлявом бревне, чванливо обучая гопников и девок, которые плохо учились в школе, строить отношения. А сама-то? Реально неудачница», — заявила Лена.

Миро посоветовала Бородиной учить людей тому, что она реально хорошо освоила, — фотошопу.

«В этом ты шаришь как никто», — язвительно высказалась акула пера на своем сайте lena-miro.ru.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Со вторым супругом Курбаном Омаровым теледива развелась год назад.

Знаменитости не сумели сохранить дружеские отношения и до сих пор периодически публично поливают друг друга грязью.