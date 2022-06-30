«Почему жил без наград — загадка»: Шатунову хотят вручить звание народный артиста посмертно

В Москве с Юрием Шатуновым простились 28 июня. Желающих проводить в последний путь своего любимца было несколько тысяч, поэтому траурную церемонию несколько раз продлевали.
После похорон праха артиста на Троекуровском кладбище его фанаты создали в Сети петицию. Они хотят, чтобы Шатунову присвоили звание «Народный артист РФ» посмертно.
«Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь — загадка»,— говорится в тексте сообщения, которое цитирует Пятый канал.
Напомним, ранее фанаты Юрия Шатунова не раз собирали подписи, чтобы их кумир получил почетное звание. Однако чиновники не обращали на это внимания. Сам же артист, по словам его директора Аркадия Кудряшова, считал неприличным выпрашивать для себя звания.
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