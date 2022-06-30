«Почему жил без наград — загадка»: Шатунову хотят вручить звание народный артиста посмертно

В Москве с Юрием Шатуновым простились 28 июня. Желающих проводить в последний путь своего любимца было несколько тысяч, поэтому траурную церемонию несколько раз продлевали.

После похорон праха артиста на Троекуровском кладбище его фанаты создали в Сети петицию. Они хотят, чтобы Шатунову присвоили звание «Народный артист РФ» посмертно.