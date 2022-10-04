Почему за Борисом Моисеевым не смотрела сиделка

Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова рассказала в программе «Звезды сошлись» о том, что певец в последние месяцы жизни сам отказался от сиделок. Певец, по ее словам, пускал в квартиру только своего директора Сергея Гороха.

«До Сергея я не могла дозвониться в первый день, он взял трубку только на второй день. Он рассказал, что в 2 часа дня он пришел к Моисееву и ему никто не ответил», - рассказала она.

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