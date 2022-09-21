«А почему все заклеила?»: Нюша в спортивном костюме устроила танцы в спальне, не скрыв выпирающий живот

На этот раз Нюша запечатлела себя дома. Она была в спортивном костюме с открытым животом, который заклеила тейпами. Певица стала танцевать перед камерой, грациозно выгибаясь. Она предпочла игриво двигаться, виляя бедрами. А потом звезда показала трогательные фото с детьми.

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