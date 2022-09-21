«А почему все заклеила?»: Нюша в спортивном костюме устроила танцы в спальне, не скрыв выпирающий живот

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она в юности гастролировала так часто, что едва успевала отдыхать. Но теперь приоритеты певицы изменились Она все чаще проводит время с семьей. Уже четыре года артистка состоит в браке с Игорем Сивовым. Она подарила ему дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у звезды случилась незапланированная беременность. Она родила сына Саффрона.
Недавно Нюша приехала в Москву. Она не только стала выходить в свет, но и дала интервью. Певица неожиданно призналась, что в прошлом году в ее браке случилась измена. Она дала понять, что простила мужа и отпустила ситуацию. При это в соцсетях артистка все чаще публикует пикантные фото, а порой даже оголяется.
На этот раз Нюша запечатлела себя дома. Она была в спортивном костюме с открытым животом, который заклеила тейпами. Певица стала танцевать перед камерой, грациозно выгибаясь. Она предпочла игриво двигаться, виляя бедрами. А потом звезда показала трогательные фото с детьми.
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Поклонники удивились тому, что Нюша заклеила живот. Они посчитали, что это странно. Однако многие обрадовались тому, что певица танцует, как раньше.
«А что с животом?», «Вы прячете растяжки после родов?», «Ну двигаетесь просто бесподобно», «Будни мамы», «Классно танцуете», «А почему все заклеила?», «Живот еще выпирает», «Нюша, а вы не теряете свои навыки», «Хороша», — стали писать подписчики.