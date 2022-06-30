Почему в Ростове сорвался концерт Zivert

В Ростове вспыхнул скандал с участием певицы Zivert. Почти месяц в городе на Дону продавали билеты на концерт артистки, который должен был состояться 15 июля. Однако сама Zivert в соцсетях заявила, что мероприятие не состоится, и призвала поклонников сдавать билеты.

«Концерта в Ростове 15 июля не будет! И не должно было быть! Я не знаю, почему организаторы продавали билеты на мой концерт. Идет разбирательство. Не покупайте билеты! Делайте возврат в кассах по месту приобретения», — заявила Юлия.

Оказалось, что Zivert действительно планировала выступить в Ростове 15 июля, однако потом концерт перенесли на сентябрь.

«Об этом принимающая сторона была предупреждена. Почему идет продажа билетов и висят афиши, не ясно», — рассказала представитель артистки Ирен «КП-Ростов-на-Дону».

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