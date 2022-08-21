Почему у Пьера Нарцисса не может быть внебрачных детей: откровения друга певца

Концертный директор и близкий друг Пьера Нарцисса Сергей Дворцов отрицает, что у певца могут быть внебрачные дети. По его словам, у артиста был принцип, и связан он как раз с продолжением рода.

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Как отметил звездный товарищ, певец не хотел больше детей. Он целиком посвятил себя подрастающей дочери и не мог представить иного сценария.

Мало того, консьержки дома, в котором жил Пьер, ни разу не видели с ним других женщин. Дворцов склонен верить этой информации, поскольку хорошо знал Нарцисса и то, как складывалась его личная жизнь.

«Внебрачных детей у Пьера не было и быть не может», — сделал вывод он.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня в клинике, где проходил лечение от ряда заболеваний. У него осталась 16-летняя дочь Каролина-Кристель.

Правда, после смерти артиста его любовница Ксения Грин выступила с заявлением — девушка сообщила, что воспитывает внебрачного сына от Нарцисса.

Источник: НТВ.