«Почему ты такой подлый?!»: Разин возмущен действиями адвоката жены Шатунова

Андрей Разин возмущен действиями адвоката семьи Шатуновых Сергея Васильева, утверждавшего на днях, что от продюсера поступил новый иск, ответчиком по которому должны стать жена музыканта Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла.

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«Как вообще не стыдно тебе, Васильев, прикрываться детьми. Ты же адвокат, бывший мент, почему ты такой подлый?! Зачем прикрываться детьми? Будто я подал на детей. Это ты нашурудил дел, когда начал отменять решения 17-летней давности, а теперь боишься, что Верховный суд рассмотрит это, и вся страна пойдет отменять свои решения», — высказался Андрей Разин в своем блоге.

Напомним, ранее Сергей Васильев заявлял, что Андрей Разин подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против своего крестного сына (Андрей Разин — крестный отец Дэнниса Шатунова. — Прим. ред.), его матери и малолетней сестры.