«Почему ты так долго не звонил?»: как Галкин отбил Пугачеву у Киркорова

Все было как в кино.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы в браке уже много лет. Примадонна ушла к юмористу от четвертого мужа Филиппа Киркорова, с которым на тот момент отношения разладились.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Познакомились будущие супруги на юбилее их общего друга - режиссера и музыканта Петра Шаболтая. Максим пригласил Аллу на роковой танец, где между ними вспыхнула искра.

Через несколько дней Галкин, у которого проснулись настоящие чувства, позвонил своей знакомой, а она поинтересовалась, почему он так долго ей не звонил.

Когда «разгорелось пламя», Галкин и Пугачева начали встречаться, хотя певица еще официально была замужем за Филиппом Киркоровым.

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