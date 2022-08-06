«Почему ты так долго не звонил?»: как Галкин отбил Пугачеву у Киркорова

Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы в браке уже много лет. Примадонна ушла к юмористу от четвертого мужа Филиппа Киркорова, с которым на тот момент отношения разладились.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Познакомились будущие супруги на юбилее их общего друга - режиссера и музыканта Петра Шаболтая. Максим пригласил Аллу на роковой танец, где между ними вспыхнула искра.

Через несколько дней Галкин, у которого проснулись настоящие чувства, позвонил своей знакомой, а она поинтересовалась, почему он так долго ей не звонил.