«Почему терпим мерзость?»: Шукшина отреагировала на грязные слова Бузовой в присутствии подростков

Блогер Лена Миро посоветовала ей успокоиться, шоумен Рустам Солнцев высмеял ее хореграфию, а актриса Мария Шукшина рассказала, что ей шлют письма обычные люди, которые она назвала «криком души». Одно из таких она опубликовала в своем телеграме.

«Почему терпим мерзость, почему детей своих на потеху отправляем, почему мы, сами, своим равнодушием губим наших детей? Посмотрите на них, для них же уже почти норма — мат, грубость, пошлость. Они живут и растут так, как мы им позволяем, как мы их формируем. А мы плюнули на все и ждем «лучших времен». Каких? Чего? Кто есть Бузова?» — написала подписчица Шукшиной.

По словам Марии Шукшиной, таких «криков SOS много, очень много, они по всей России-матушке».

«Не услышать уже невозможно, если только притворяться, что разом все вышестоящие оглохли и ослепли. А нам на кой глухие, слепые, немые кесари? Нам диалог нужен, понимание нужд и чаяний людских, нам действия нужны, а не слова лицемерные», — отреагировала актриса.