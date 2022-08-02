Почему Шатунов в 20 лет перестал носить украшения и яркую одежду

Те, кто помнят Юрия Шатунова подростком и уже взрослым мужчиной, когда он вернулся на российскую сцену после длительного пребывания в Германии, удивляются — словно два разных человека.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В начале карьеры Юра Шатунов выглядел весьма экзотично для тех времен: невероятные растянутые майки, рваные куртки, джинсы. Поверх всего этого артист любил нацепить неожиданные украшения вроде массивных женских колье с камнями, или огромным крестом на груди.