Почему Шатунов в 20 лет перестал носить украшения и яркую одежду

Те, кто помнят Юрия Шатунова подростком и уже взрослым мужчиной, когда он вернулся на российскую сцену после длительного пребывания в Германии, удивляются — словно два разных человека.
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В начале карьеры Юра Шатунов выглядел весьма экзотично для тех времен: невероятные растянутые майки, рваные куртки, джинсы. Поверх всего этого артист любил нацепить неожиданные украшения вроде массивных женских колье с камнями, или огромным крестом на груди.
Друг Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, пояснил, что преображение артиста было вызвано обычным взрослением. Музыкант остепенился и захотел выглядеть соответствующе.
«До 20 лет Юра одевался вызывающе — рваные штаны, украшения. Но для него это было своего рода дурачество. Потом уже старался одеваться по возрасту. И ему нравилась одежда темного цвета», — поведал Кудряшов.
Источник: aif.ru.