Почему Шатунов при живых родственниках оказался в детдоме

На канале «Россия 1» вышла программа «Привет, Андрей!», посвященная памяти Юрия Шатунова. В студию пришла первая учительница безвременно ушедшего музыканта Галина Вагапова.

Она рассказала, что в детском доме Юрий Шатунов оказался после смерти мамы Веры Гавриловны, которая скончалась от того же диагноза, что и он – сердечной недостаточности.

Потом Юру Шатунова из Башкирии, где он родился, увезла в Оренбургскую область его тетя. Но они не сошлись характерами – у будущей звезды тогда стал проявляться подростковый характер, на который наложились страдания по умершей матери. Он постоянно сбегал, бродяжничал.

Тетя не выдержала, и комиссия по опекунству определила его в детский дом. Его отец и отчим на тот момент были живы, но не захотели брать на себя заботу о Юре.

Источник: «Россия – 1», Orenburg.kp.ru.

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