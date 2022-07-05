Почему семья Шатунова с миллионным наследством собирает деньги на памятник

Юрий Шатунов после своей трагической смерти оставил своим родственникам хорошее наследство. Один только его дом в Германии в элитном поселке оценивается в 3, 5 млн евро, есть недвижимость в России, накопления. В общем его состояние оценивается примерно в 500 миллионов рублей.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако счета артиста в настоящий момент заморозили, а семья сможет вступить в наследство только через полгода.

Тем не менее, уже сейчас Шатуновы решили заняться производством памятника из бронзы на Троекуровском кладбище. Директор певца Аркадий Кудряшов объявил конкурс на монумент, но предупредил, что денег пока у вдовы нет, поэтому объявляется сбор средств на оплату памятника и сопутствующих расходов. Вся информация имеется на официальном сайте Юрия Шатунова shatunov.com.

Кудряшов предупредил публику быть осторожными, никаких других сборов они больше не объявляли. И попросил доверять только официальным ресурсам Юрия Шатунова.

Источник: КП.

Смотрите также: