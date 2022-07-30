Почему рискованно лететь за границу с картой «Мир»

После того, как в России ввели ограничение на обмен иностранной валюты, граждане более внимательно присмотрелись к банковской карте «Мир». И действительно, в нескольких странах, включая Турцию, ей можно воспользоваться - расплатиться ею или снять наличные на месте. Но, как говорят очевидцы, не везде это удается.

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«Я точно знаю, что такая схема успешно действует в Турции, а некоторые россияне ездили обменивать доллары в Беларусь, там в июле был хороший курс на покупку. Однако такая схема немного рискованная: если вдруг вы столкнетесь с техническими сложностями, например, банкомат не прочитает карту, можете остаться без наличных вовсе», - прокомментировал финансовый консультант Виктор Грицай.

Поэтому он посоветовал ехать в отпуск все-таки с наличностью, хотя бы сколько удастся обменять.

Как пишет МК.ru, чаще всего в банкоматах есть иностранная валюта по утрам. Кроме того, есть смысл заглянуть в районы города, отдаленные от деловых центров. Практика показывает, что в них обороты не такие высокие и есть больший шанс выхватить нужную сумму.