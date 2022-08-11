Почему Разин пускал поклонников в свой сочинский отель за 500 рублей в сутки

Напомним, что Андрей Разин создал в свое время несколько групп «Ласковый май». Они гастролировали по стране и собирали полные стадионы.

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Добавим, что лидер «Ласкового мая» Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.