Почему Разин пускал поклонников в свой сочинский отель за 500 рублей в сутки

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая», почему в его шикарной гостинице «Разин» в Сочи постояльцы останавливаются за 500 рублей в сутки, хотя рядом в отелях цена в десять раз выше.
«Жалуются на меня соседи. Пишут в антимонопольный комитет жалобы, почему у Разина номер стоит 500 рублей. Он клиентов отбивает. Там у лифта написано. Эти средства заработали советские поклонники группы «Ласковый май».
Напомним, что Андрей Разин создал в свое время несколько групп «Ласковый май». Они гастролировали по стране и собирали полные стадионы.
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Добавим, что лидер «Ласкового мая» Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.