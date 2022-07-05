Почему продлили доследственную проверку по факту смерти Шатунова

21 июня умер исполнитель бессменного хита «Белые розы» Юрий Шатунов, артисту было всего 48 лет.

Внезапная кончина музыканта вызвала много вопросов у его поклонников, ведь скорая не смогла приехать сразу к знаменитости. И его друзьям пришлось самостоятельно доставлять экс-солиста «Ласкового мая» в клинику.

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Хотя близкие родственники высказались, что претензий к врачам не имеют и не собираются преследовать медиков по закону, доследственная проверка в Следственном комитете началась.

В настоящий момент доследственную проверку по факту смерти Шатунова продлили на 30 дней, сообщает 5-tv.ru. Связано это с техническими моментами — патологоанатомы не успели подготовить документ о причинах смерти Юрия Шатунова, хотя в устной форме она известна — обширный инфаркт.

Тем не менее, согласно букве закона проверка не может быть завершена без этой бумаги. По ее итогам следком вынесет вердикт — возбуждать уголовное дело по делу о халатности врачей или отказывать. Но уже сейчас инсайдер «Пятого канала» сообщает, что дело возбуждать не будут.

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