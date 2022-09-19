Почему принцу Гарри не дали надеть на похороны Елизаветы военную форму, как Уильяму

Принц Гарри приехал на похороны любимой бабушки Елизаветы II вместе со своей женой Меган Маркл. При этом его брат Уильям был одет в военную форму, а сам Гарри появился в гражданском костюме.

Поклонники не могли понять - почему младшему внуку Ее Величества не позволили надеть на похороны военную одежду. Предполагали, что якобы непослушному принцу еще раз «отомстили» за «бегство» в США.

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Но на самом деле все просто. Принц Гарри же отрекся от исполнения королевских обязанностей, поэтому ему по должности не положено сегодня быть в форме.