Почему после 18 лет дружбы Костюшкин прекратил общаться с Клявером

Стас Костюшкин и Денис Клявер были участниками коллектива «Чай вдвоем».
Стас Костюшкин и Денис Клявер.

Стас Костюшкин и Денис Клявер. Фото: Global Look Press

На протяжении 18 лет Стас Костюшкин и Денис Клявер были не только солистами группы «Чай вдвоем», но и друзьями. Однако, когда артисты решили выступать отдельно, они перестали общаться вне сцены.

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«Семьями не дружим, не хватает времени», — признался на YouTube-шоу «Старый друг» Стас Костюшкин.

Тем не менее музыкант утверждает, что они не ругались и никакого недопонимания между ними нет.

«Когда у мужчин заканчиваются общие интересы, у них, наверное, заканчивается и дружба», — объяснил артист.

Как рассказал Костюшкин, дуэт с Клявером они создали назло девушкам, с которыми на тот момент были близки, и которые не верили в их будущий успех. Парням хотелось доказать, что они чего-то стоят, и это у них вполне получилось сделать.

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