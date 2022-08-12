Почему после 18 лет дружбы Костюшкин прекратил общаться с Клявером

На протяжении 18 лет Стас Костюшкин и Денис Клявер были не только солистами группы «Чай вдвоем», но и друзьями. Однако, когда артисты решили выступать отдельно, они перестали общаться вне сцены.

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«Семьями не дружим, не хватает времени», — признался на YouTube-шоу «Старый друг» Стас Костюшкин.

Тем не менее музыкант утверждает, что они не ругались и никакого недопонимания между ними нет.

«Когда у мужчин заканчиваются общие интересы, у них, наверное, заканчивается и дружба», — объяснил артист.