Почему от Лорак потребовали официально закрыть бизнес в России

С конца февраля, после известных событий, об Ани Лорак почти ничего не слышно. Звезда закрыла свои аккаунты в соцсетях, перестала выступать на концертах. И лишь недавно засветилась на корпоративе в Ереване.

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Но оказалось, что проблемы у Ани Лорак не только с творчеством, но и с бизнесом, который она ведет в России.

За певицей числится предприятие ООО «Ани Лорак Продакшн», которое занимается организацией концертов, выпуском песен и клипов. В настоящий момент налоговая служба приняла решение о его закрытии.

«Судя по тому, что решение о предстоящем исключении опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 22.06.2022, компания «Ани Лорак Продакшн» уже близка к закрытию. Через три месяца организация должна быть ликвидирована», — рассказал КП юрист Михаил Алексеев.

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