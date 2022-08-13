«Почему она себя так ведет»: соседка Николаева и Проскуряковой намекнула на разлад в звездной семье

На днях жена Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова отметила свой 40-летний юбилей. Артистку поздравил знаменитый муж, начав со слов «Пусть мы ссоримся», чем лишь подтвердил слухи об имеющемся разладе в семье.

Намекнула на сложности в паре и соседка звезд, певица Милена Дейнега. Она рассказала, что у нее случился конфликт с Юлией Проскуряковой в пять утра, когда та прислала грубое сообщение убрать машину с парковки. Причем, по словам светской львицы, с утра Проскурякова, похоже, была подшофе.