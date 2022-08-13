«Почему она себя так ведет»: соседка Николаева и Проскуряковой намекнула на разлад в звездной семье

Слухи о разрыве пары ходят давно.
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

На днях жена Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова отметила свой 40-летний юбилей. Артистку поздравил знаменитый муж, начав со слов «Пусть мы ссоримся», чем лишь подтвердил слухи об имеющемся разладе в семье.

Намекнула на сложности в паре и соседка звезд, певица Милена Дейнега. Она рассказала, что у нее случился конфликт с Юлией Проскуряковой в пять утра, когда та прислала грубое сообщение убрать машину с парковки. Причем, по словам светской львицы, с утра Проскурякова, похоже, была подшофе.

«Мне кажется, что-то у них происходит в семье. Не знаю, почему она себя так ведет… Когда мы приехали, на нашей машине стоял стаканчик с виски. То есть она вышла из-за руля в алкогольном опьянении», - заметила Дейнега сайту «Пятый канал».

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