Почему о Пугачевой смело высказалась Симоньян: мнение Гинзбурга

Продюсер в разговоре с корреспондентом solenka.info заявил, что так говорить несколько некорректно, ведь «свечку она не держала».

Однако Гинзбург полагает, что таким образом журналистка хотела несколько расшевелить Аллу Борисовну, которая все это время хранила молчание и никак не реагировала на выходки своего мужа.