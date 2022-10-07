«Почему не на фронте Богомолов?»: поглумившуюся над Корчевниковым и Певцовым Собчак приперли к стенке

Журналист, писатель Михаил Шахназаров отреагировал на насмешки Ксении Собчак над Борисом Корчевниковым и Дмитрием Певцовым. Она, напомним, посмеялась над не сдержавшим слез Корчевниковым, а Певцова, выступившего с напутствиями к призывникам в Москве, отправила на фронт.

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Шахназаров напомнил, что Корчевников сейчас переживает непростой период – у него проблемы со здоровьем. И издевающаяся в этот момент над человеком Собчак пребывает на стороне абсолютного зла. В контексте Певцова у журналиста возник встречный вопрос..

«Ксения, а че приложение бесплатное не на фронте? Почему не на фронте Константин Богомолов? Он же помоложе, допустим, меня. 45 годиков? Вполне мог бы защищать родину, вполне. Почему он не на фронте?» - припер к стенке журналист Собчак.

Шахназаров добавил, что к Собчак всегда относился с чувством брезгливости. И в очередной раз убедился в ее подлости.