«Почему надо стесняться, когда нет работы?»: Дана Борисова объяснила, зачем просила деньги в Сети

Днем ранее Дана Борисова решила попросить у своих подписчиков в соцсети скинуть ей по 100 рублей. Свое решение блондинка объяснила тем, что осталась без работы и, соответственно, средств к существованию.

Пользователи Сети затравили звезду, рекомендовав ей найти работу. Но, по словам телеведущей, она работает в одном из новостных агентств Санкт-Петербурга вот уже четыре года. Просто недавно ее проект заморозили до осени, так как организация решила сделать уклон на политическую тематику.