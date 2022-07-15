«Почему надо стесняться, когда нет работы?»: Дана Борисова объяснила, зачем просила деньги в Сети

Днем ранее Дана Борисова решила попросить у своих подписчиков в соцсети скинуть ей по 100 рублей. Свое решение блондинка объяснила тем, что осталась без работы и, соответственно, средств к существованию.
Пользователи Сети затравили звезду, рекомендовав ей найти работу. Но, по словам телеведущей, она работает в одном из новостных агентств Санкт-Петербурга вот уже четыре года. Просто недавно ее проект заморозили до осени, так как организация решила сделать уклон на политическую тематику.
«Я не понимаю, а почему надо стесняться, когда нет работы? У меня нет работы не потому, что я бездельница. Я работаю с 14 лет, у меня две трудовые книжки исписаны мелким почерком - не каждый может этим похвастаться. Я не тунеядка! Я люблю свою работу. А в поле я работать, конечно, не пойду, потому что у меня высшее образование. И еще я верю, что с сентября начнется новый сезон, и все у нас будет в порядке», - цитирует Борисову «Комсомольская правда».
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Также Дана Борисова призналась, что собрала таким образом 25 тысяч рублей. Сумма небольшая, но этого ей вполне достаточно. А тех знакомых, кто не отправил ни копейки, телеведущая решила впредь игнорировать.