Почему на самом деле урна с прахом Шатунова оказалась в могиле, а не в колумбарии

Андрей Разин выступил с очередным скандальным заявлением о том, что могила Юрия Шатунова якобы на самом деле пустая: праха музыканта в ней, дескать, нет.

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В качестве доказательства он заявлял тот факт, что прах артиста родственники якобы подозрительно не стали помещать в колумбарий, как это обычно делают с капсулами после морга.

Адвокат вдовы Юрия Шатунова Сергей Васильев ответил Андрею Разину: «Погребение может осуществляться разными способами: путем предания тела (останков) земле (захоронение в могилу на кладбище), огню (кремация в крематории с последующим захоронением урны с прахом в стенах скорби, могилах)».