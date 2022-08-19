Почему на самом деле урна с прахом Шатунова оказалась в могиле, а не в колумбарии

Андрей Разин выступил с очередным скандальным заявлением о том, что могила Юрия Шатунова якобы на самом деле пустая: праха музыканта в ней, дескать, нет.
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В качестве доказательства он заявлял тот факт, что прах артиста родственники якобы подозрительно не стали помещать в колумбарий, как это обычно делают с капсулами после морга.
Адвокат вдовы Юрия Шатунова Сергей Васильев ответил Андрею Разину: «Погребение может осуществляться разными способами: путем предания тела (останков) земле (захоронение в могилу на кладбище), огню (кремация в крематории с последующим захоронением урны с прахом в стенах скорби, могилах)».
По его словам, артист заслужил иметь могилу. Это выглядит более уважительно и по отношению к любимцу публики, и к его поклонникам, ведь им необходимо место, где они могут почтить его память. У стены это делать неудобно.
Источник: aif.ru.