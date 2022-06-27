Почему, на самом деле, уехавшая в Израиль Пугачева не может высказаться

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. Семья обосновалась в Кесарии, в особняке родного брата шоумена, Дмитрия Галкина, который обзавелся там недвижимостью много лет назад.

По слухам, теперь звездная пара занимается продажей своей недвижимости в России, а юморист тайно переписывает на Примадонну свое имущество. Все это делается с целью выгодной продажи.