Почему, на самом деле, уехавшая в Израиль Пугачева не может высказаться

Примадонна как настоящая жена декабриста последовала за мужем в начале марта.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. Семья обосновалась в Кесарии, в особняке родного брата шоумена, Дмитрия Галкина, который обзавелся там недвижимостью много лет назад.

По слухам, теперь звездная пара занимается продажей своей недвижимости в России, а юморист тайно переписывает на Примадонну свое имущество. Все это делается с целью выгодной продажи.

«Максим Галкин переписывает по доверенности часть своего имущества на жену», — сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, до того момента, пока все документы не будут переоформлены, а недвижимость удачно распродана, Алла Пугачева будет хранить молчание.

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