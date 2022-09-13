Почему на самом деле Сулейман казнил Ибрагима, когда тот спал

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке», поразмышлял — почему падишах казнил своего друга Ибрагима, когда тот спал. Артист напомнил, что повелитель дал ему при жизни слово, что всегда будет его оберегать.

«Историки говорят, что вопрос убийства Ибрагима Сулейман обсуждал со своим окружением. Падишах думал, как это сделать, чтобы не нарушать своего слова. Советчики падишаха сказали, что сон — это состояние полусмерти. И если казнь произойдет именно во сне, то вы не нарушите обещание», — отметил Эргенч.

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