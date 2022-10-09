Почему на самом деле расстались «2 Маши»: высказались обе

Маша Зайцева рассказала своим поклонникам в соцсетях, что раскол коллектива, на самом деле - это «результат исключительно внутреннего конфликта».

По словам Зайцевой, Шейх недооценила ее роль в коллективе и не желает, чтобы она исполняла песни дуэта сольно. Именно Мария Шейх написала слова к главным хитам группы – «Босая» и «Мама, я танцую», хотя по данным Российского авторского общества, музыку к композициям артистки сочинили вместе.

В комментариях под постом появилась и вторая солиста – Мария Шейх.

«Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг», - написала она.

Но при этом подтвердила, что песни коллектива, по ее мнению, должны исполнять только в составе дуэта. Ни о каких сольниках и речи быть не может.