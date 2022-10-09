Почему на самом деле расстались «2 Маши»: высказались обе

Раскол в группе произошел из-за «внутреннего конфликта».
"2 Маши"

"2 Маши". Фото: Global Look Press

Музыкальный коллектив «2 Маши» 7 октября отметил бы свое 7-летие, однако солистки взяли «творческую паузу». Фактически группа прекратила свою деятельность на неопределенный период. На какой – пока не понятно, как оказалось, артистки поссорились.

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Маша Зайцева рассказала своим поклонникам в соцсетях, что раскол коллектива, на самом деле - это  «результат исключительно внутреннего конфликта».

По словам Зайцевой, Шейх недооценила ее роль в коллективе и не желает, чтобы она исполняла песни дуэта сольно. Именно Мария Шейх написала слова к главным хитам группы – «Босая» и «Мама, я танцую», хотя по данным Российского авторского общества, музыку к композициям артистки сочинили вместе.

В комментариях под постом появилась и вторая солиста – Мария Шейх.

«Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг», - написала она.

Но при этом подтвердила, что песни коллектива, по ее мнению, должны исполнять только в составе дуэта. Ни о каких сольниках и речи быть не может.

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